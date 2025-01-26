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Росіяни скинули шість авіабомб на медзаклад у Бериславі: постраждали лікарі (фото)

Херсон, Неділя 26 січня 2025 10:45
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Росіяни скинули шість авіабомб на медзаклад у Бериславі: постраждали лікарі (фото) Фото: росіяни скинули шість авіабомб на медзаклад у Бериславі, є постраждалі (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія скинула шість авіабомб на медзаклад у Бериславі 25 січня. Постраждали кілька медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Учора ввечері (25 січня, - ред) російські війська атакували з авіації Берислав", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя.

"Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії", - додали в адміністрації.


Наслідки авіаударів по медзакладу в Бериславі (t.me/khersonskaODA)

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області з лівобережної її частини, яка залишається захопленою з лютого 2022 року.

Попри те, що частину регіону ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року, загарбники продовжують атакувати Херсон і правобережні населені пункти.

Наприклад, 22 січня російські війська обстріляли рятувальників в одному з районів Херсона. Постраждала людина.

Крім того, 24 січня повідомлялося, що російська армія готує масований обстріл Херсона та передмістя.

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Херсон Херсонська область Берислав
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