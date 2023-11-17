Росіяни пішли на штурм позицій ДПСУ біля Сватового, але понесли значні втрати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" відбили ворожий штурм на Сватівському напрямку", - йдеться в повідомленнні.

Зокрема, за даними прикордонників, знищено 10 загарбників, "ще 20 відповзали "трьохсотими".

Втрати РФ в Україні

Минулої доби, 16 листопада, українські військові ліквідували ще 1140 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 316 760 одиниць особового складу. Зокрема, на Таврійському напрямку продовжуються важкі бої. Минулої доби ЗСУ знищили понад 600 російських окупантів і 29 одиниць військової техніки ворога.

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Буквально вчора стало відомо, що бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника на Сватівському напрямку. Він був в формі українського війська. Крім того, нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.