ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни під час штурмів кидають "на м’ясо" в’язнів та мобілізованих, - ЦНС

Новость на русском →
Середа 09 серпня 2023 07:13
Росіяни під час штурмів кидають "на м’ясо" в’язнів та мобілізованих, - ЦНС Фото: мобілізованих росіян та в'язнів кидають на штурми замість кадрових військових (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни бережуть підготовлені війська, кидаючи на штурми замість них в'язнів та щойно мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

На штурми українських позицій відправляють неналежно підготовлений та укомплектований особовий склад з в'язнів та мобілізованих. Лише після успіху подібного штурму командування може застосувати кадрових військових.

"Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту. Військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, адже на осінь планується нова хвиля мобілізації в РФ", - зазначили в ЦНС.

Мобілізація в'язнів в РФ

З початку 2023 року Міноборони Росії почало активно вербувати ув'язнених для участі в бойових діях в Україні. Аналогічним способом набирали новобранців і в приватну військову компанію "Вагнер".

В травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих в'язнів скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.

А нещодавно з'явилась інформація, що на окупованих територіях України РФ планує нову хвилю мобілізації ув'язнених. Крім того, відправлятимуть на фронт і тих, хто наразі перебуває під слідством чи у статусі підозрюваного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії Війна Росії проти України
NEWS
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України