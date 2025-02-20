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Росіяни намагались "продавити" оборону на Покровському напрямку. Відео невдалого штурму

Донбас, Четвер 20 лютого 2025 22:32
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Росіяни намагались "продавити" оборону на Покровському напрямку. Відео невдалого штурму Фото: росіяни намагалися "продавити" оборону на Покровському напрямку, але невдало (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Покровському напрямку морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою. Окупанти намагались "продавити" оборону, але не вдалося.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".

"Окупанти намагалися прорвати оборону в смузі відповідальності воїнів морської піхоти. Однак чергова спроба "продавити" оборону обернулась втратою 10 одиниць бронетехніки за пару годин", - йдеться у повідомленні.

Для прориву та проведення штурмових дій ворог залучив 2 танки, 2 БМП та 6 броньованих бойових машин.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена ще на підступах до оборонних укріплень. Бронетехніка окупантів підірвалася на мінно-вибухових загородженнях", - констатують військові.

Уражену бронетехніку та залишки ворожого десанту, який встиг висадитися, добили вогнем артилерії і FPV-дронами.

"Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено", - додали вони.

Ситуація на Покровському напрямку

Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення на Покровському напрямку.

З даними на 16:00 четверга, 20 лютого, на фронті відбулося майже 60 бойових зіткнень. Українські захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Зокрема, на Покровському напрямку відбито 14 атак.

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