Росіяни намагались "продавити" оборону на Покровському напрямку. Відео невдалого штурму
На Покровському напрямку морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою. Окупанти намагались "продавити" оборону, але не вдалося.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".
"Окупанти намагалися прорвати оборону в смузі відповідальності воїнів морської піхоти. Однак чергова спроба "продавити" оборону обернулась втратою 10 одиниць бронетехніки за пару годин", - йдеться у повідомленні.
Для прориву та проведення штурмових дій ворог залучив 2 танки, 2 БМП та 6 броньованих бойових машин.
"Завдяки злагодженій роботі підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена ще на підступах до оборонних укріплень. Бронетехніка окупантів підірвалася на мінно-вибухових загородженнях", - констатують військові.
Уражену бронетехніку та залишки ворожого десанту, який встиг висадитися, добили вогнем артилерії і FPV-дронами.
"Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено", - додали вони.
Ситуація на Покровському напрямку
Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення на Покровському напрямку.
З даними на 16:00 четверга, 20 лютого, на фронті відбулося майже 60 бойових зіткнень. Українські захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Зокрема, на Покровському напрямку відбито 14 атак.
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