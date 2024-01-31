Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району: є поранена, постраждало підприємство
Російські війська сьогодні, 31 січня, обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Обстріл Нікопольського району
"Сьогодні Нікопольським районом знову били з арти. Більше десятка разів направляли дрони-камікадзе", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com)
"Постраждала 47-річна жінка. Має осколкове поранення. У лікарні, стан середньої тяжкості", - написав Лисак.
Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.
Наслідки ракетного удару
Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.
Обстріли Нікополя
Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Вчора росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.
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