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Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району: є поранена, постраждало підприємство

Дніпропетровська область, Середа 31 січня 2024 18:51
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Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району: є поранена, постраждало підприємство Фото: Росіяни масовано вдарили по Нікопольському району (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 31 січня, обстріляли Нікопольський район із різних видів озброєння. Унаслідок цього постраждала жінка, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Обстріл Нікопольського району

"Сьогодні Нікопольським районом знову били з арти. Більше десятка разів направляли дрони-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громаду.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"Постраждала 47-річна жінка. Має осколкове поранення. У лікарні, стан середньої тяжкості", - написав Лисак.

Також було пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, шість приватних будинків, кілька господарських будівель, вантажівку та трактор.

Наслідки ракетного удару

Лисак уточнив, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Вчора росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

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