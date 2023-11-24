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Росіяни не хочуть їхати на війну, їхні дружини готують звернення до Путіна (перехоплення)

Росія, П'ятниця 24 листопада 2023 19:07
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Росіяни не хочуть їхати на війну, їхні дружини готують звернення до Путіна (перехоплення) Архівне фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Дружини мобілізованих військовослужбовців Російської Федерації хочуть звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням не відправляти їхніх чоловіків на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Ну че не можемо, ніхто кінців знайти, вже і куратору дзвонили, вже кому тільки не дзвонили і кому тільки не писали", - скаржиться дружина окупанта.

Інша жінка сказала, що вони хочуть записати відеозвернення з проханням не відправляти їхніх чоловіків на війну в Україну.

Однак за їхніми словами, чиновники та інші відповідальні особи просто не реагують на їхні звернення. Зрештою вони дійшли висновку, що потрібно готувати звернення до Путіна і представника губернатора Ямалу (Ямало-Ненецький автономний округ - ред.).

Переслідування дружин окупантів

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські силовики почали активно переслідувати родичок солдатів, які виступають проти мобілізації та вимагають повернути окупантів додому.

Зокрема, у ЗМІ писали, що у кількох регіонах РФ силовики приходили з візитами до родичів військових.

Нещодавно влада Москви не стала погоджувати мітинг дружин російських солдатів, які вимагають повернення чоловіків з війни проти України.

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