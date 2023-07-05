Росіяни активно купують нерухомість у Литві, здебільшого - квартири, - ЗМІ

Громадяни Росії щомісяця купують у Литві кілька десятків одиниць нерухомості - квартири, земельні ділянки та будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Як повідомляється, з початку 2023 року громадяни Росії придбали у Литві 297 об’єктів нерухомості, переважно квартир. Це на 104 об’єкти менше, ніж у 2022 році за цей самий період.

Варто зазначити, що на початку травня у Литві набув чинності закон про те, що купувати нерухомість в країні можуть лише росіяни з посвідками на проживання. Однак значного зниження кількості угод наразі не спостерігається. Відтак у травні росіяни купили лише на 7 об’єктів менше, ніж у квітні.

За 2022 рік росіяни купили у Литві 401 об’єкт нерухомості. З них 138 квартир, а також 68 земельних ділянок і 34 будинки. Решта - різні об’єкти нерухомості іншого призначення.

Литва заборонила росіянам купувати нерухомість

Нагадаємо, 4 квітня парламент Литви ухвалив закон, який забороняє росіянам купувати нерухомість. Заборона діятиме до 2024 року та не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Також парламент заборонив видавати нові візи для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, росіяни та білоруси, які мають візи, підлягатимуть "індивідуальним розширеним перевіркам" на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці Литви.