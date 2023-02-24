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Росія не змінила мети, але розпочала новий етап у війні з Україною, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 08:30
Росія не змінила мети, але розпочала новий етап у війні з Україною, - британська розвідка Фото: Росія знову змінила методи у війні з Україною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія, як і раніше, хоче повністю контролювати Україну. В останні тижні розпочався новий етап - війна на виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, швидше за все, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. У 2014-2021 роках вона домагалася цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

Як зазначається у зведенні, 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд. До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, йдеться у повідомленні.

"Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Це Вугледар, Кремінна та Бахмут. Втрати росіян залишаються високими

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