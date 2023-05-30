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Росія збільшила угрупування кораблів у Чорному та Азовському морях. Скільки "Калібрів"

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Україна, Вівторок 30 травня 2023 13:29
Росія збільшила угрупування кораблів у Чорному та Азовському морях. Скільки "Калібрів" Фото: Росія збільшила угрупування кораблів у Чорному та Азовському морях (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Росія збільшила кількість кораблів-ракетоносіїв у Чорному морі вдень у вівторок, 30 травня, порівняно з ранком цього ж дня. Загальне угруповання ворожих суден сягає 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Яка ситуація на 12.00

Вороже угруповання кораблів в Чорному та Азовському морях порівняно з ранком збільшилось до 12 кораблів. Зокрема, у Чорному морі знов нарощено кількість ракетоносіїв - 2 надводних та 2 підводних.

"Сумарний залп "Калібрів" до 24 ракет", - йдеться в повідомленні.

Військові оцінюють рівень загрози як надзвичайно високий та просять не ігнорувати сигнали тривоги.

Яка ситуація була до цього?

Здійснивши ротацію ракетоносіїв в Чорному морі, ворог продовжував тримати напоготові "Калібри". Надвечір, вивівши ще один підводний ракетоносій на чергування, один з надводних завів в пункт базування. Тоді у морі знаходились три ракетоносії - 1 надводний і 2 підводних із загальним залпом у 16 ракет.

Як повідомлялося, склад Чорноморського флоту РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт". Кожен із них може нести 8 крилатих ракет "Калібр".

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