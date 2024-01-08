Росія відроджує військові структури сталінських часів, - британська розвідка

Російська влада намагається оформити війну з Україною в дусі Другої світової. Відроджуються сталінські структури для репресій проти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, наприкінці 2023 року російські політики заявили, що радянська контррозвідувальна організація (СМЕРШ) відновлюється. На початку січня 2024 року на зображенні з відкритих джерел видно, що бойовики носять нашивки на форму СМЕРШу. Абревіатура нібито означає "смерть шпигунам".

Організація, яку заснував Йосип Сталін, існувала з 1941 по 1946 рік. На Заході вона стала відома завдяки художній вигадці в книгах Яна Флемінга про Джеймса Бонда.

Британська розвідка поки не з'ясувала, чи вказує нова назва на якісь суттєві нові можливості чи роль російської служби розвідки, чи це просто зміна іміджу.

"Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо оформлює російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни і приділяє велику увагу передбачуваному проникненню зовнішніх загроз в країну", - зазначають у Міноборони Британії.

СМЕРШ у сталінській та путінській армії

Метою військової контррозвідки СМЕРШ під час Другої світової війни офіційно була боротьба з ворожими шпигунами у ближньому, прифронтовому тилу. Загони російських карателів займалися репресіями проти населення у захоплених містах України, Білорусі та Польщі.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2023 році на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники відновили каральні загони СМЕРШу. Загони окупантів та колаборантів займатимуться пошуком проукраїнськи налаштованого населення в окупованих районах Херсонської та Запорізької, а також північних районах Донецької та Луганської областей.