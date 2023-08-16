Росія цинічно підтвердила удари по шведському заводу у Луцьку

Посольство Росії у Швеції цинічно підтвердило удар по заводу шведської компанії SKF у ніч проти вівторка. Росіяни заявили, що він нібито є легітимною військовою ціллю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського посольства.

Представництво Москви нагадало пропагандистську заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".

"Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку - частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова", - стверджується в коментарі.

Після цього посольство РФ скочується в прямі погрози, обіцяючи, що "дістанеться не тільки поставленій шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".

Проте жодних доказів співпраці шведського заводу з "Укроборонпромом" російські терористи, звісно ж, не надали.

Обстріл України 15 серпня

Сьогодні через нічну ракетну атаку РФ у низці міст пролунали вибухи.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини. Ворожі ракети влучили по заводу шведського виробника підшипників SKF.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

Більше про нічну ракетну атаку читайте у матеріалі РБК-Україна.

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