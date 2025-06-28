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Росія розширює авіазавод у Казані: супутникові знімки показали нові ангари

Субота 28 червня 2025 13:28
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Росія розширює авіазавод у Казані: супутникові знімки показали нові ангари Фото: РФ готується виробляти більше стратегічних бомбардувальників (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія збільшує виробництво літаків на авіазаводі в Казані. Супутникові знімки показали нові ангари площею майже 19 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Росія активно розширює Казанський авіаційний завод, який відіграє ключову роль у виробництві стратегічної авіації. Супутникові знімки свідчать про появу нових ангарів, найбільший з яких сягає 320 метрів завдовжки.

Що сталося

Як повідомяє видання Yle, у 2025 році на території Казанського авіазаводу звели десятки тисяч квадратних метрів нових виробничих площ.

Йдеться про масштабну модернізацію підприємства на суму близько 90 мільярдів рублів (майже 1 мільярд євро), яка має завершитися не раніше кінця наступного року.

Причина - прагнення Кремля компенсувати втрати від західних санкцій та нарощувати внутрішнє виробництво літаків для армії й цивільної авіації.

Казанський авіазавод – єдине підприємство в Росії, здатне виробляти стратегічні бомбардувальники типу Ту-160М і Ту-160М2, які РФ активно застосовує для ударів по Україні. Там також модернізують Ту-22М3.

Росія розширює авіазавод у Казані: супутникові знімки показали нові ангари

Фото: казанський авіазавод рік тому та наприкінці травня 2025 року (Planet Labs PBC)

Це те саме підприємство, літаки з якого Україна знищувала ударами дронів у глибокому тилу.

Однак, як зазначають військові експерти, реальне виробництво йде повільно: за 2024 рік завод передав Повітряно-космічним силам лише кілька модернізованих машин.

Проблеми виробництва

Попри масштабне розширення, завод стикається з серйозними труднощами.

Через санкції виник дефіцит комплектуючих, а також бракує персоналу - частину мобілізовано або втрачено через війну. Виробництво цивільних літаків Ту-214 також пробуксовує – з 23 замовлених літаків, фактично завершено лише один.

У 2024 році навіть "Аерофлот" погрожував скасувати замовлення через затримки, хоча експерти вважають це малоймовірним - надто багато державних грошей уже витрачено.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня українські дрони вдарили по стратегічній авіації росіян, яка базувалася на аеродромах.

У результаті атаки українським захисникам вдалося вразити 41 ворожий літак. Більша частина з них - стратегічні бомбардувальники, які РФ використовує для ракетних ударів по Україні.

Як зазначив нещодавно голова СБУ Василь Малюк, для атаки українські воїни задіяли 117 унікальних дронів зі спеціальними кумулятивно-фугасними зарядами.

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