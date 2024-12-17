ua en ru
Вт, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія продасть Китаю копальні найбільшого у світі виробника урану

Вівторок 17 грудня 2024 16:38
UA EN RU
Росія продасть Китаю копальні найбільшого у світі виробника урану Ілюстративне фото: Росія продасть Китаю уранові копальні у Казахстані (kazatomprom.kz)
Автор: Наталія Кава

Найбільший у світі виробник урану, державна компанія Казахстану "Казатомпром", заявила про вихід компанії Uranium One Group зі спільних підприємств у країні. Uranium One Group входить до складу російської державної корпорації "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Казатомпром" є найбільшим у світі виробником урану і має найбільшу базу його запасів. У 2023 році на нього припадало 20% світового видобутку первинного урану. Однак компанії бракує власних потужностей з переробки урану.

Раніше частки 6 з 14 родовищ компанії належали "Росатом". Однак через санкції група Uranium One Group продала свою 49,979%-ву частку в руднику "Зарічне" компанії SNURDC Astana Mining Company Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Китайська державна компанія з розвитку ядерних уранових ресурсів.

Окрім цього Uranium One Group продасть 30% компанії China Uranium Development Company Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Китайська генеральна ядерна енергетична корпорація. Варто зауважити, що Китай є найбільшим покупцем казахстанського урану.

Також відомо, що після продажу часток "Росатом" все ще матиме частки в родовищах "Казатомпрому", сукупні запаси яких становлять 255 000 тонн. Сюди входить Буденновське родовище, одне з найбільших у світі, яке "Росатом" придбав за угодою, що була розкрита у 2023 році.

Раніше ми писали про те, що Сенат США проголосував за ухвалення законопроекту про заборону імпорту збагаченого урану з Росії одностайно. Після цього документ направили до Білого дому на підпис президенту Байдену.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Казахстан
NEWS
Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський
Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський
DAILY
Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі