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Росія почала використовувати новітні крилаті ракети Х-69 для ударів по Україні

Україна, Субота 17 лютого 2024 19:16
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Росія почала використовувати новітні крилаті ракети Х-69 для ударів по Україні Фото: Російська ракета Х-69 (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу української інфраструктури російські військові використали новітні крилаті ракети Х-69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Тривалий час ракета Х-69 перебувала у розробці, але повномасштабна російсько-українська війна загострила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, і, вочевидь, процес розробки й виробництва пришвидшили.

У лютому минулого року Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Х-69, "ймовірно, перебуває на завершальній стадії розробки або на стадії виробництва".

Нещодавно український Telegram-канал "Полковник ГШ" оприлюднив фотографію уламка ракети Х-69, яку збили під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого.

Про застосування трьох ракет цього типу також повідомляв український ресурс моніторингу повітряних загроз.

Зауважимо, що в цей самий день росіяни застосували й інше новітнє озброєння для удару по Києву - протикорабельну ракету "Циркон".

Обстріл 7 лютого

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки по Києву вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

На використання вищевказаної ракети вказують опубліковані у соціальних мережах знімки уламків. Зокрема, на одному з фото на уламку видно маркування "3М22".

Цей надпис відповідає маркуванню саме цієї ракети, яку разом з російською Х-47 "Кинджал" називають ще так званими "вундерваффе" Путіна.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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