Росія перекинула солдатів з військової бази у Бєлгородській області в Україну, - ЗМІ

Росія перемістила особовий склад та техніку з військової бази у місті Валуйки (Бєлгородська область) в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

За даними видання, 1 жовтня з території військової бази у Валуйках зникли військова техніка та намети, в яких розміщувався особовий склад. Це також можна побачити на супутникових знімках.

При цьому на супутникових знімках, зроблених ще 6 вересня, чітко видно ворожі гелікоптери, наземна військова техніка та намети.

Супутникові знімки військової бази у Валуйках (radiosvoboda.org)

У "Радіо Свобода" зазначають, що, за інформацією полковника запасу ЗСУ Романа Світана, з військової бази солдатів та техніку перекинули у тимчасово окуповане місто Сватове (Луганська область). Він також додав, що однією з причин цього були недавні вибухи у Валуйках, які сталися 16 та 28 вересня.