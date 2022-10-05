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Росія перекинула солдатів з військової бази у Бєлгородській області в Україну, - ЗМІ

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Середа 05 жовтня 2022 16:50
Росія перекинула солдатів з військової бази у Бєлгородській області в Україну, - ЗМІ Ілюстративне фото: Росія перекинула солдатів з військової бази у Бєлгородській області в Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія перемістила особовий склад та техніку з військової бази у місті Валуйки (Бєлгородська область) в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними видання, 1 жовтня з території військової бази у Валуйках зникли військова техніка та намети, в яких розміщувався особовий склад. Це також можна побачити на супутникових знімках.

При цьому на супутникових знімках, зроблених ще 6 вересня, чітко видно ворожі гелікоптери, наземна військова техніка та намети.

Супутникові знімки військової бази у Валуйках (radiosvoboda.org)

У "Радіо Свобода" зазначають, що, за інформацією полковника запасу ЗСУ Романа Світана, з військової бази солдатів та техніку перекинули у тимчасово окуповане місто Сватове (Луганська область). Він також додав, що однією з причин цього були недавні вибухи у Валуйках, які сталися 16 та 28 вересня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тлі українського наступу в Харківській області почастішали повідомлення про нібито обстріли населених пунктів на території Російської Федерації і, зокрема, у Бєлгородській області.

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