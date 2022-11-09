Росія у нинішньому вигляді завжди буде загрозою для України, - Притула

"Існування такого франкенштейну як Російська Федерація - це постійна, тривала загроза українській державності та іншим людям. Те, що відбувається, не народилося на рівному місці. Ми ходимо по історичному колу і повертаємося завжди до одного - до війни з Росією", - зазначив він.

На його думку, через 20-30 років у Росії може з'явитися нове покоління реваншистів на зразок Німеччини після Першої світової війни.

"Мені хотілося б, щоб Російська Федерація припинила існування у тому вигляді, в якому є зараз. І щоб усі чуваші, буряти, інгуші, дагестанці, татари зосередили свою увагу на тому, що можна вбивати росіян і перерізали там один одного. Поки вони там будуть зайняті собою, ми встигнемо зміцнити обороноздатність держави на достатньому рівні, щоб унеможливити подальшу загрозу", - наголосив волонтер.

Він також додав, що цивілізований світ останнім часом змінив своє ставлення до України, почавши сприймати її як рівного партнера.

"Ми зараз інфлюенсери, незважаючи на те, що самі потребуємо допомоги. Уявити собі тон спілкування західних еліт з сучасною українською владою чи представниками громадянського суспільства - це зовсім інша риторика, ніж кілька років тому. Тоді будь-який західний клерк приїжджав сюди і повчав. За цим столом у фонді (фонді Сергія Притули, - ред.) сидять люди від депутатів Бундестагу до австралійських сенаторів, від послів G7 до радника Конгресу США, і це зовсім інші розмови - це більше нагадує партнерське спілкування, а не повчальне, з позиції багатшого, більш демократичного тощо", - зазначив Притула.