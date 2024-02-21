Росія не може задовольнити свої потреби у боєприпасах для війни в Україні, - Reuters

Росія виробляє недостатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Можливості Росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України", - наводить видання слова неназваних західних чиновників.

При цьому вони додали, що санкції сильно б'ють по російському військово-промисловому комплексу. Це викликає серйозні затримки та збільшує витрати.

Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність Росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

Росія отримує боєприпаси за кордоном

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія імпортує боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. У такий спосіб вона намагається заповнити нестачу снарядів для війни проти України.

Зокрема, Південна Корея повідомляла про те, що КНДР поставила до Росії близько півтора мільйона снарядів 152 мм калібру та 400 тисяч 122 мм калібру.

Більш детально про те, де Росія бере снаряди, - у матеріалі РБК-Україна.