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Росія не дає коридор для евакуації цивільних у Курській області, - ЗСУ

Курськ, Неділя 01 вересня 2024 13:51
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Росія не дає коридор для евакуації цивільних у Курській області, - ЗСУ Фото: РФ не дає коридор для евакуації цивільних у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не дає коридор для евакуації цивільних у Курській області. При цьому армія РФ продовжує обстріли міст і сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на речника Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські військові говорять з жителями прикордонних населених пунктів Курської області

"Вони (місцеві жителі, - ред.) говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоб все припинилося або дали їм коридор - змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає", - сказав речник.

За його словами, російська армія б'є по місцях, де немає військових - по містах і селах. Росіяни застосовують керовані авіаційні бомби та дрони.

"Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора - школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є", - додав Мисник.

Він зазначив, що Сили оборони намагаються створити умови для нормального життя на територіях, які контролюють. Але більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через інтенсивні обстріли з боку російських військових. Мисник додав, що гуманітарна ситуація складна.

Бої у Курській області

З 6 серпня у Курській області триває наступальна операція Сил оборони України. Днями головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування ЗСУ у Курській області ще на 2 км.

Україна контролює вже понад 100 населених пунктів у Курській області. Також українська влада оголосила про створення військової комендатури у Курській області та заявила про плани відкрити коридор для евакуації цивільних.

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