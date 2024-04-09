Росія, Аль-Каїда та ХАМАС обходять санкції за допомогою віртуальних валют, - Мінфін США

Міністерство фінансів США побоюється, що терористичні угруповання збільшуватимуть використання віртуальних валют та інших цифрових активів, якщо Конгрес не схвалить нові інструменти регулювання

Про це заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеймо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй заяві, підготовленій для слухань у Комітеті Сенату з банківських справ, Адеймо попередив, що такі групи, як Аль-Каїда, ХАМАС, країни, такі як Росія та Північна Корея, знаходять нові способи і переміщувати ресурси за допомогою віртуальних валют.

Адейемо сказав, що Мінфін США продемонстрував певний успіх у викоріненні незаконних фінансових операцій у цифровій екосистемі, але зазначив, що Сполученим Штатам необхідно розширити правозастосування, щоб запобігти подібній діяльності "зловмисних суб'єктів".

"Хоча ми продовжуємо вважати, що терористи вважають за краще використовувати традиційні фінансові продукти та послуги, ми побоюємося, що без дій Конгресу щодо надання нам необхідних інструментів використання віртуальних активів цими суб'єктами лише зростатиме", - сказав Адейемо.

Він заявив, що в той час, як Казначейство використало свої повноваження, щоб відрізати ці групи від традиційного фінансування, їх використання віртуальних активів розширювалося.

За його словами, Північна Корея змогла купувати, відмивати та зберігати незаконні доходи за допомогою складних кіберграбувань, покладаючись на технології підвищення анонімності для приховування джерел коштів.

За його словами, Казначейство також зауважило, що Росія все частіше використовує альтернативні платіжні механізми, щоб обійти санкції та фінансувати війну проти України.

Адейемо закликав Конгрес ухвалити закон, спрямований на посилення його інструментів для переслідування таких суб'єктів, включаючи вторинні санкції, спрямовані на іноземних постачальників цифрових активів, які сприяють незаконному фінансуванню.

Такі інструменти допоможуть Казначейству розвивати свої можливості націлення для боротьби із зарубіжними криптовалютними біржами та деякими фінансовими сервісами, які не використовують кореспондентські рахунки.

Він також закликав вжити заходів щодо усунення прогалин в існуючих органах влади, розширивши їх та включивши до них явне охоплення таких організацій, як постачальники гаманців віртуальних активів та біржі криптовалют, які виникли після ухвалення чинних законів.

Конгресу також слід усунути юрисдикційні ризики, пов'язані з офшорними криптовалютними платформами, щоб гарантувати, що Казначейство може мати доступ за кордон, коли суб'єкти, які займаються цифровими активами, завдають шкоди національній безпеці США, сказав він.

Зловмисна діяльність Москви

Нагадаємо, США та Великобританія почали перевіряти криптовалютні транзакції на суму понад 20 млрд доларів, які пройшли через московську криптобіржу Garantex із використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара.

У травні минулого року повідомлялося, що Міністерство юстиції США розслідує причетність Binance до допомоги в обході росіянам санкцій. Вважається, що найбільша у світі біржа криптовалют допомагала переказувати громадянам РФ гроші.