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Роналду підписав контракт із новим клубом, – Al Arabiya

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Ер-Ріяд, П'ятниця 30 грудня 2022 20:41
Роналду підписав контракт із новим клубом, – Al Arabiya Фото: Кріштіану Роналду зібрався в екзотичний чемпіонат (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду визначився з місцем продовження ігрової кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Зірковий португалець нібито домовився про перехід в "Аль-Наср". Угода з аравійським грандом розрахована на 2 роки.

Роналду став вільним агентом наприкінці листопада. Форвард за обопільною згодою розірвав контракт із "Манчестер Юнайтед". Досвідчений нападник не входив у плани тренерського штабу "червоних дияволів", хоча в попередньому сезоні став найкращим бомбардиром команди (24 м'ячі в усіх турнірах).

"Аль-Наср" стане п'ятим клубом у кар'єрі Роналду. Виховав зірку лісабонський "Спортінг", звідки він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус".

У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

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