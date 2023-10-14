Роналду і Мбаппе з вирішальними дублями, Бельгія на форумі: що сталося у відборі Євро-2024

Кваліфікаційний турнір перед чемпіонатом Європи 2024 року продовжився сімома матчами. Достроково путівки на першість у Німеччині завоювали збірні Португалії, Франції та Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Французька команда оформила по голу на старті кожного з таймів. Двічі в обіймах партнерів опинявся Мбаппе. Спершу нападник у дотик ефектно замкнув простріл Клосса, а потім розкішно поклав у дальній з кута штрафного майданчика. Гол Гартмана нічого не змінив – Франція стала недосяжною у групі відбору (18 очок).

Дійшло до того, що "ораньє" обійшла Греція. Елліни шокували збірну Ірландії двома голами до перерви. Для початку Якумакіс головою замкнув класний навіс Цімікаса. А потім Масурас у дотик завершив стрімку контратаку греків. Тепер вони на три пункти випереджають Нідерланди. Ті, щоправда, мають матч у запасі.

Бронювати квитки на Євро-2024 можуть і бельгійці. "Червоні дияволи" повели у Відні зусиллями Лукебакіо, а на старті другого тайму він же з Лукаку довели рахунок до розгромного. Утім, далі Бельгія розслабилася і ледь не була покарана австрійцями. Лаймер елегантно поклав під стійку, а Забітцер реалізував пенальті. На більше господарям забракло часу.

Перестрілку зі словаками влаштувала Португалія. Повели піренейці з двома голами: Рамуш забив головою, а Роналду – з 11-метрової позначки. У відповідь Ганцко поклав "банку" з дистанції. Але п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" швидко завершив зразкову атаку португальської збірної. Лоботка гарматним пострілом підсолодив гіркоту поразки Словаччини.