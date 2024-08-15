Роналду ефектно вийшов із відпустки: відео гола та передачі за ціною фіналу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Суперкубок Саудівської Аравії, 1/2 фіналу

"Аль-Таавон" – "Аль-Наср" – 0:2

Голи: Ях'я, 8, Роналду, 57

Вилучення: Брозовіч, 90+3 (АН, пряма червона картка)

Аравійський гранд у протистоянні з "Аль-Таавоном" оформив швидкий м'яч. Мане прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик, а Роналду продовжив передачу на Ях'ю. Крайній нападник був точним.

Закріпив перевагу "Аль-Наср" після перерви. Цього разу в обіймах партнерів опинився сам Роналду. Аль-Ганам від лінії поля віддав назад, а португальський форвард у дотик відправив м'яч у ближній кут воріт.

Зрештою, "Аль-Наср" довів матч до логічної перемоги. Єдиним негативом для команди Луїша Каштру стало вилучення Брозовіча. У доданий арбітром час він отримав пряму червону за грубий фол.

У фіналі Суперкубка Саудівської Аравії "Аль-Наср" Роналду зустрінеться з "Аль-Хілялем". Чинний чемпіон у півфіналі переграв "Аль-Ахлі". Основний час завершився внічию (1:1), а путівку до фіналу турніру підопічні Жорже Жезуша вирвали в серії пенальті.