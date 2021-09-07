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Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре

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Сингапур, Вторник 07 сентября 2021 06:20
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре Фото: роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре (mothership.sg)
Автор: Анна Полисученко

Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре. Машины будут патрулировать людные места и высматривать "нежелательное общественное поведение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mothership.

Это общий проект нескольких государственных агентств.

В патрулировании будет использоваться один или несколько роботов Xavier - они будут наблюдать за толпами и высматривать "нежелательное общественное поведение". К примеру, курение в запрещенных для этого местах, неправильную парковку велосипедов и нарушение норм социальной дистанции.

В случае обнаружения нарушений робот будет посылать информацию в командный центр и, в зависимости от сценария, обращаться к нарушителю с сообщением или предупреждением.

Отмечается, что роботы Xavier способны ориентироваться в пространстве без помощи человека. Они наделены камерами, дающими обзор на 360 градусов, могут объезжать статические и движущиеся препятствия, такие как пешеходы и транспорт.

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