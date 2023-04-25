У Ризі вирішили демонтувати пам'ятник Пушкіну до 9 травня

Правляча коаліція Ризької думи прийняла рішення знести пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну в Ризі, щоб не допустити зборів біля нього мешканців на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfі та Facebook віцемера Риги Лінди Озоли.

"Дні Пушкіна в парку Кронвальда пораховані. За ініціативою Kods Rīgai (партія "Код Риги, - ред.) коаліція Ризької думи домовилася, що ця незаконно встановлена пам'ятка має зникнути з міського середовища Риги, і це має статися оперативно", - написала Озола.

Як повідомляє Delfi, блок депутатів "Код Риги" виступив за знесення пам'ятника до 4 травня, щоб "виключити будь-яку можливість використання його для святкування 9 травня та "зупинити розкол суспільства та подальше загострення цього питання".

За словами депутатів, посольство Росії використовує пам'ятник Пушкіну як інструмент м'якої сили й пропаганди, оскільки поет у своїх творах прославляв і підтримував російську владу.

Зазначено, що пам'ятник встановлено незаконно і спеціальних дозволів для його знесення не потрібно.