У Рівненській області обговорять використання технологій у фізичній та психологічній реабілітації

10 червня 2023 року в санаторії "Червона Калина" в Рівненській області за ініціативою міжнародної біо-реноваційної медичної компанії AREGY GROUP обговорять використання класичних та новітніх технологій у фізичній та психологічній реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається, міжнародна біо-реноваційна медична компанія AREGY GROUP з українським, зокрема, рівненським корінням, у рамках власної ініціативи допомоги Україні та її громадянам, розвитку медичної галузі, ініціює медичний форум щодо використання класичних та новітніх технологій у фізичній та психологічній реабілітації.

"Проведення такого заходу – ініціатива наших нових інвесторів, оскільки сьогодні, як ніколи, Україна потребує не тільки військової допомоги, але й допомоги у наданні кваліфікованих медичних послуг і послуг з реабілітації. Отже, тепер ми маємо можливість запросити фахівців і працювати у цьому напрямку. Вважаємо такий захід на базі санаторію "Червона калина" та з участю санаторію "Пролісок" поштовхом для розвитку рівненського регіону", - зазначила директор санаторію "Червона калина" Олена Попова.

За її словами, під час заходу буде розглянуто сучасні можливості відновлення осіб які перенесли травми та оперативні втручання на органах опорно-рухового апарату, зазнали травм в наслідок бойових дії, пройшли протезування та ендопротезування.

В онлайн режимі відбудеться обмін досвідом з провідними міжнародними фахівцями з фізичної реабілітації. А учасники зможуть ознайомитися з сучасним реабілітаційним обладнанням, ефективними методиками фізичної терапії, можливостями фізіотерапевтичних апаратів, підвісної терапії, слімтерапії, обладнання для ерготерапії.

Окрема увага буде приділена поєднанню методик фізичної реабілітації заснованих на засадах доказової медицини та класичних бальнеологічних методів з використанням унікальних лікувальних йодо-бромних мінеральних вод Жобринсьокого родовища, розвитку сучасного реабілітаційного центру на базі санаторію "Червона Калина".

У форумі візьмуть участь близько 30 лікарів та фахівців з фізичної та реабілітаційної медицини, а менторами стануть:

Андріюк Лук’ян Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач Кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Яцюк Володимир Михайлович – кандидат медичних наук, асистент Кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Анджей Борута - провідний спеціаліст з фізичної терапії Республіка Польща, Магістер рухової реабілітації, засновник і проектант фірми виробника інноваційного реабілітаційного та фізіотерапевтичного обладнання KINESIS.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що AREGY GROUP у грудні 2022 року стала ключовим інвестором санаторію "Червона Калина" рівненського регіону. У результаті програми розвитку санаторію, запропонованої інвестором, планується відкриття понад 200 робочих місць, що дасть близько 30 млн грн наповнення державного бюджету.