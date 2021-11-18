Риск дефолта Украины подскочил на 20% из-за ситуации по "зеленому" кредиту ЕС

Пятилетние CDS (Credit Default Swap) Украины, или кредитно-дефолтные свопы, выросли на 20% до 504,24 пункта после решения правительства вмешаться в механизм выплаты "зеленых" еврооблигаций и заблокировать платеж в адрес компании "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные отчета Dragon Capital .

Кредитный дефолтный своп (CDS) - финансовый инструмент, по которому покупаются/продаются риски неоплаты обязательств. По сути - это страховка от дефолта государства. Чем выше стоимость дефолтных свопов, тем выше риск дефолта.

Если 11 ноября индекс CDS составлял 422 пункта, то после скандала с невыплатой облигаций - возрос до 504 пункта (по состоянию на 16 ноября).

Для сравнения 5-летние CDS России котируются на уровне 100 пунктов. Соответственно вероятность дефолта Украины международные инвесторы теперь оценивают в 5 раз выше, чем вероятность дефолта России.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.