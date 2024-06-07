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Рішення щодо імпорту 80% електроенергії має бути обговорене з бізнесом, - експерт

П'ятниця 07 червня 2024 15:07
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Рішення щодо імпорту 80% електроенергії має бути обговорене з бізнесом, - експерт Фото: рішення щодо імпорту 80% електроенергії має бути обговорене з бізнесом (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії, яке ухвалив Кабмін, мало бути обов’язково обговорене з бізнесом. Це б допомогло не розгойдувати економіку, а досягти консенсусу та дійти до збалансованого рішення.

Про це заявив керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Це рішення спричинило досить негативну реакцію та критику з боку бізнес-асоціацій, тому що передусім таке зобов’язання зачіпає найбільш енергоємні галузі. Спочатку чиновникам треба було порадитися зі стейкхолдерами. Це загальносвітова практика - коли перед тим, як приймати рішення, проводяться консультації зі стейкхолдерами. Зараз же бізнес є заручником неправильних або не зовсім економічно обґрунтованих рішень, які приймаються", - зауважив Забловський.

Він наголосив, що бізнес розуміє, що треба диверсифікувати джерела енергії, і до прийняття постанови Кабміну вже активно використовував інструмент імпорту електроенергії. Але обсяги цього імпорту мають бути знижені для збереження економіки у поточному стані.

"Експерти і сам ринок говорять: могло би бути прийнятним, якби показник був не 80%, а не більше 50% імпортної енергії. Бо зрозуміло: імпортувати в такій кількості енергію по ціні значно вищій, ніж наші внутрішні ціни - неможливо. Тобто, 30-50% імпорту – це поріг, і його треба обговорювати в залежності від різних видів діяльності та секторів", - переконаний економіст.

Забловський нагадав, що економіка України наразі дуже вразлива, тож рішення, які приймаються, мають бути максимально збалансовані та продумані, аби у жодному разі не нашкодити.

"Заручником економічно необґрунтованих рішень може стати вся економіка – тобто, не тільки бізнес, а й громадяни, всі ми! Той стан, в якому ми знаходимося, дуже легко розгойдати, але дуже важко його збалансувати. Тому треба приймати продумані рішення. А щоби їх приймати, передусім треба проводити належні консультації. Це передбачено в тому числі нашим чинним законодавством", - нагадав експерт.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. "Укренерго", зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

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