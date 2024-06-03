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Рішення про імпорт 80% електроенергії має прийматися у діалозі з бізнесом, - експерт

Понеділок 03 червня 2024 14:38
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Рішення про імпорт 80% електроенергії має прийматися у діалозі з бізнесом, - експерт Фото: рішення про імпорт 80% електроенергії має прийматися у діалозі з бізнесом (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу, яке ухвалив Кабінет міністрів, абсурдне і потребує перегляду, адже наразі Україна не здатна навіть імпортувати такі обсяги енергії. В результаті українські підприємства просто втратять конкурентоздатність на світових ринках.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Ми готувалися насправді до імпорту електроенергії, всі великі гравці готувалися. Але до того, що ми будемо імпортувати до 50% електроенергії, і що відновлювальна енергетика може врятувати ситуацію. Але щодо зобов’язання, що ми обов’язково повинні закуповувати 80% імпортної електроенергії – це є абсолютно абсурдним рішенням. Тому що на 80% ми можемо диверсифікувати електроенергію якраз до ЄС, а не навпаки", - наголосила Оринчак.

Вона висловила переконання, що перед тим, як ухвалювати таке рішення, уряд мав провести переговори з бізнесом і знайти компромісне рішення.

"Думаю, ми будемо з цим боротися. Все-таки не можна приватному інвестору сказати, що повинно бути так, і не по-інакшому. Все одно діалог будемо шукати. Зараз у нас дефіцит кадрів, і черговий удар по бізнесу у вигляді зобов’язання 80% імпорту – це виглядає як цілеспрямована політика знищення української економіки", - резюмувала Оринчак.

Спікер також додала, що владі перед тим, як підвищувати тарифи і шукати кошти на армію, все-таки потрібно сісти за стіл переговорів з добувним бізнесом

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% - більше імпортувати в України немає змоги.

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Електроенергія
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