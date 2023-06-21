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"Рішення було легким": глава оргкомітету Європейських ігор чітко пояснив бан РФ і Білорусі

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Краків, Середа 21 червня 2023 16:58
"Рішення було легким": глава оргкомітету Європейських ігор чітко пояснив бан РФ і Білорусі Фото: Стягів Росії та росіян на змаганнях у Польщі не буде (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Президент організаційного комітету Європейських ігор 2023 року Марцін Новак поділився міркуваннями щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Спортивний функціонер зізнався, що рішення не допускати атлетів із РФ і Білорусі до Ігри далося легко. Після мільйонів біженців унаслідок розв'язаної російським режимом повномасштабної агресії проти України сумнівів оргкомітет не мав.

"Ухвалити таке рішення було легко, нам не довелося довго над ним міркувати. Ми вирішили, що змагатися з іншими спортсменами на рівних ці дві команди права не мають", – пояснив Новак.

На позицію організаторів Європейських ігор-2023 не вплинули навіть набридливі рекомендації МОК. Там закликали повернути росіян і білорусів на міжнародну спортивну арену за умов нейтральності. До них, зокрема, віднесли відсутність прапору, гімну та інших символів країни-агресорки та її союзниці.

Європейські ігри стартували в польському Кракові та околицях 21 червня. Змагання триватимуть до 2 липня. Свої делегації на Ігри відправили 48 держав. Від України до Польщі поїхали 263 спортсмени.

До слова, раніше оцінили шанси українських суперзірок на здобуття нагород на Європейських іграх-2023.

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