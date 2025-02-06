Ринок нерухомості в Україні: лише 12% громадян планують купівлю житла у 2025 році

Попит на купівлю житла в Україні продовжує знижуватися, а ринок довгострокової оренди демонструє стабільне зростання. За результатами дослідження, лише 12% українців планують придбати нерухомість у 2025 році, тоді як більшість відкладає це рішення на майбутнє.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Попит на купівлю житла знижується

За даними аналітиків, у період із січня по жовтень 2024 року попит на купівлю житла зменшився на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Війна, економічна нестабільність та зростання цін на нерухомість стали головними факторами, які змушують українців відкладати купівлю житла.

Через девальвацію гривні та фінансову невизначеність жителі нашої країни віддають перевагу орендованому житлу. Так, ринок довгострокової оренди житла зріс на 8,4% за рік і вже перевищує показники 2021 року.

Що думають українці про власне житло

За результатами опитування майже 5 тисяч користувачів платформи OLX, 46% респондентів вже мають власне житло, 29% орендують, 20% проживають із батьками чи родичами, а 5% зазначили, що живуть за кордоном або є внутрішньо переміщеними особами.

На запитання про плани щодо власної нерухомості 73% українців відповіли, що у 2025 році не збираються змінювати житлові умови. 15% розглядають можливість продажу нерухомості, а 12% планують її здавати в оренду.

Чому українці купують житло

Серед причин купівлі нерухомості у 2025 році 46% опитаних назвали бажання покращити житлові умови, 23% купують житло через переїзд, 22% - як інвестицію, 17% планують скористатися кредитними або іпотечними програмами. Ще 10% вказали, що купують житло через втрату попереднього внаслідок війни.

90% потенційних покупців цікавить житлова нерухомість (квартири та будинки), 5% планують купівлю земельної ділянки, 3% розглядають комерційні приміщення.

Щодо бюджету:

46% планують витратити до 30 000 доларів,

34% - від 30 000 доларів до 60 000 доларів,

16% - від 60 000 доларів до 150 000 доларів,

4% розглядають об’єкти дорожче 150 000 доларів.

Понад половина покупців (55%) використовуватиме власні кошти, а 25% планують скористатися програмою "єОселя".

Які фактори впливають на рішення про купівлю житла

49% українців зазначають, що їх рішення про купівлю залежить від стабільності доходів та економічних прогнозів, 45% - від ситуації на фронті, 42% - від рівня цін на нерухомість. Половина респондентів звертає увагу на частоту ракетних атак.

При виборі житла пріоритетними факторами стали:

близькість до важливих об’єктів інфраструктури (62%),

наявність автономного опалення (52%),

незалежне водопостачання (34%),

генератор або альтернативне джерело енергії (33%),

укриття поблизу (31%),

захищена територія (30%).

Прогнози на 2025 рік

31% респондентів сподіваються, що ціни на житло стабілізуються, проте 27% очікують їх зростання. Основні причини подорожчання - нові податкові зміни, зростання цін на будівельні матеріали та висока міграція до великих міст, таких як Київ, Львів та Дніпро. Ситуацію на ринку визначатимуть макроекономічні фактори, безпекова ситуація та платоспроможність населення.