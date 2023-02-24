ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За рік війни допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали 425 тисяч українців

Новость на русском →
П'ятниця 24 лютого 2023 15:51
За рік війни допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали 425 тисяч українців Фото: за рік війни допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали 425 тисяч українців (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За рік війни 425 тисяч українців отримали допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя", який був створений компанією "Метінвест" у координації з фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт на сайті компанії.

Як зазначається, за рік в Україну привезли 4 077 тонн вантажів із найнеобхіднішим - продуктами довготривалого зберігання та засобами гігієни: 1 861 тонну - у Запоріжжя, 1 143 тонни - у Кривий Ріг, 549 тонн - у Кам’янське, 524 тонни - у Дніпро.

Також в "Рятуємо життя" з’явився новий напрям діяльності - підтримка медичної галузі. Загалом на ці цілі було направлено майже 10 мільйонів гривень.

Останнім напрямом, який розвиває гуманітарна платформа, стала психологічна й фізична реабілітація: проекти "Незламна мама" та протезування.

Зокрема, допомогу з протезування зараз отримують 33 українці, з них семеро вже отримали сучасні протези. Ініціатива охоплює працівників групи "Метінвест", членів їхніх сімей, військовослужбовців та мирних жителів у регіонах присутності компанії.

Всього за рік існування до проекту "Рятуємо життя" долучилися майже 200 бізнесів та організацій з Польщі, Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ й інших країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Метинвест
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни