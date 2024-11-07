За рік столиця закупить установки для генерації енергії сумарною потужністю 170 МВт, - Кличко
На одному з критичних підприємств Києва почала працювати когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Загалом на важливих підприємствах міста планується встановити 15 таких установок для забезпечення енергетичної незалежності столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.
"У Києві розпочала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Встановили обладнання за допомоги USAID та Проекту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста. Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року. Адже мета – протягом року досягти додаткової сумарної потужності близько 170 МВт", - повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що в умовах постійних атак ворога ключовим пріоритетом міської влади є модернізація енергосектору.
"Столична влада робить все, щоб підвищити стійкість та енергетичну незалежність Києва. Зокрема, важливих обʼєктів столиці", - наголосив Кличко.
Він також нагадав, що в травні Київрада схвалила Концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації". Вона спрямована на розбудову в столиці локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, ширше використання альтернативних джерел палива.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що медичні заклади столиці оснащуються сонячними електростанціями в рамках проекту міжнародної допомоги від Уряду Німеччини.
Також повідомлялося, що за ініціативою Кличка в Києві до 300 тисяч гривень збільшено суму компенсації мешканцям багатоповерхових будинків за встановлення генераторів та інших альтернативних джерел живлення.
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