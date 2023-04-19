До річниці звільнення Київської області у Бучі встановили меморіал захисникам

До річниці звільнення Київської області від російських окупантів у місті-герої Бучі встановили Меморіал захисникам. Частину металу для об’єкту відвантажила компанія "Метінвест-СМЦ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

У річницю звільнення міста від військ РФ Бучу відвідав президент України Володимир Зеленський і топ-посадовці чотирьох країн - Молдови, Словаччини, Хорватії та Словенії.

Нагадаємо, зараз у Києві триває будівництво унікального моста-хвилі, 300 тонн металу для якого виготовили на легендарному комбінаті "Азовсталь" до початку повномасштабного вторгнення.

Окрім того, між столичними Троєщиною та Дарницею запустили вісім нових трамваїв. Сталь для сучасного електротранспорту також зробили на маріупольському меткомбінаті.