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РГК и Tartarini заключили контракт на поставку оборудования

Новости » Энергетика     09.12.2019 - 14:56
РГК и Tartarini заключили контракт на поставку оборудования
Фото: пресс-служба РГК

Соглашение предусматривает прямые закупки итальянских комплектующих для производства на заводе RGC Production во Львове

Региональная Газовая Компания заключила прямой контракт на поставку газорегуляторного оборудования с ведущим мировым производителем Tartarini. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Использование премиальных итальянских комплектующих в инновационном производстве на заводе RGC Production во Львове гарантирует соблюдение международного стандарта качества ISO 9001:2015, высокие эксплуатационные характеристики и надежность его продукции – газорегуляторных пунктов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что контракт между РГК и Tartarini, ведущим мировым производителем газорегуляторного оборудования, был подписан 6 декабря 2019 года в Болонье. Соглашение предусматривает прямые закупки итальянских комплектующих для набирающего обороты производства на заводе RGC Production во Львове. Завод выпускает современные шкафные газорегуляторные пункты, и нацелен в первую очередь на обеспечение потребностей украинского рынка, где из-за износа необходима замена 20 тыс. регуляторных пунктов. Также, по словам пресс-службы, завершается также подготовка к выходу на международные рынки.

"В связи с выходом нашего завода на проектную мощность необходимо расширение линейки поставщиков. Прямой контракт с Tartarini обеспечивает наше инновационное производство регуляторами и клапанами премиального качества. Такая синергия обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и надежность нашей продукции в соответствии с европейскими стандартами", - сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

В пресс-службе напомнили, что завод RGC Production по выпуску современных ШГРП открыт во Львове весной 2019 года. Его высокотехнологичная продукция необходима для регулирования и поддержания стабильного давления природного газа в распределительных сетях.

Компания Tartarini входит в международную корпорацию Emerson Process Management. Главный офис и основное производство размещены в Болонье, Италия. Среди партнеров Tartarini такие компании как RWE, E.On, Snam.

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