ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

РГК: решение о государственном регулировании цен на газ уничтожает частные компании

Украина, Вторник 19 января 2021 17:15
РГК: решение о государственном регулировании цен на газ уничтожает частные компании
Газовая труба (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Региональная газовая компания считает, что административное ограничение цены на газа для населения со стороны правительства приведет к цементированию монополии НАК "Нафтогаз Украины". Действия правительства направлены на ликвидацию конкуренции, дискриминацию и уничтожение частного бизнеса на национальном газовом рынке.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"РГК является крупнейшей сервисной компанией газораспределительного сектора и не занимается продажами газа. Но в последние дни в адрес компании звучат безосновательные обвинения в причастности к установлению завышенных цен на газ. Причем, звучат как со стороны популистов, политиканов, так и от менеджеров НАК "Нафтогаз Украины". РГК расценивает подобные заявления как грязную информационную кампанию с целью дискредитировать крупнейшую частную газовую компанию", - говорится в сообщении.

В РГК считают, что административное ограничение цены газа для населения со стороны правительства цементирует монополию НАК "Нафтогаз Украины".

"Действия правительства ведут к ликвидации конкуренции, дискриминации и уничтожению частного бизнеса на национальном газовом рынке", - говорится в сообщении.

"Принятое Кабинетом министров решения об административном вмешательстве в работу рынка природного газа является разрушительным для его развития, о чем говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации. Игнорируются европейские механизмы прозрачного регулирования, обеспечивающие равенство участников рынка и сохраняющие конкуренцию", - говорится в сообщении.

По мнению РГК, "Нафтогаз" является единственным получателем выгоды от действий правительства.

"Единственным получателем выгоды от действий правительства является НАК "Нафтогаз Украины" - за счет сохранения единоличного доступа к природному газу украинской добычи. Тем самым игнорируются рекомендации Секретариата Европейского Энергетического сообщества о том, что для развития рынка газа необходим равный и конкурентный доступ к этому ресурсу", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика газРГКЦена на газ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь