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РГК построила первый в Украине полностью роботизированный Метрологический центр

Новости » Энергетика     03.07.2020 - 17:14
РГК построила первый в Украине полностью роботизированный Метрологический центр
Газовый вентиль (104.ua)

Мощности Центра позволяют ежегодно проводить комплексный сервис 250 тысяч счетчиков газа

В июле 2020 года в Харькове начал работу первый в Украине RGC Метрологический центр. Сейчас это единственное в Восточной Европе метрологическое предприятие, работающее как Smart Factory: автоматизированное оборудование лучших мировых производителей с помощью сенсоров управляет технологическими процессами.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"RGC Метрологический центр в Харькове не имеет аналогов не только в Украине, но и в странах Восточной Европы – он был построен с нуля согласно принципам Industry 4.0: автоматизированное оборудование, сенсорный контроль и информационные системы позволяют применять кибернетическое управление предприятием. Ключевые процессы контролируются дистанционно и не требуют вмешательства человека. Это позволяет исключить ошибки, основанные на человеческом факторе и оптимизировать работу персонала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инновационные технологии харьковского Центра RGC позволили сократить время поверки счетчиков в 70 раз. Теперь за 3 минуты здесь поверяют партию из 12 бытовых счетчиков, тогда как раньше на поверку 10 счетчиков уходило почти 2,5 часа.

"RGC Метрологический центр в Харькове стал первым в Украине, где сервис счетчиков газа выполняется с использованием оптоволоконных и инфракрасных технологий. Такие ноу-хау позволяют обслуживать как механические счетчики, так и электронные приборы учета – корректоры и датчики температур. Мы можем поверять счетчики любой сложности", - сказал Сергей Бондарь, директор департамента РГК.

По словам пресс-службы, новое предприятие оснащено калибровочными и поверочными системами немецких компаний Innotech Meter Calibration Systems GmbH и Hess, а также приборными стендами Ametek (США) и Beamex (Финляндия).

"Две мощные лаборатории по поверке бытовых и промышленных счетчиков и вспомогательные помещения Центра расположены на площади 1,2 тыс. кв. м, их проектная мощность составляет 250 тысяч счетчиков в год. Региональная газовая компания планирует построить 5 таких центров в Украине, это позволит ежегодно поверять до 1 млн счетчиков и полностью удовлетворить потребности украинских потребителей газа в качественных и современных метрологических услугах", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины газРГК
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