РГК в Польщі оголосило про вихід на європейський ринок інжинірингових послуг

Регіональна газова компанія на міжнародній газовій виставці Expo-Gas, яка проходить у польському місті Кельце, заявила про вихід на ринок інжинірингових послуг Польщі. Польща зараз газифікує свою економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Регіональна газова компанія представила на виставці Expo-Gas газорегулювальне обладнання, лічильники газу для промислових і побутових споживачів, в тому числі smart-лічильники.

Також вперше на виставці буде представлено мобільну лабораторію виробництва Heath Сonsultants Inc. В системі Discover AMLD використовується технологія абсорбційної спектроскопії за допомогою діодного лазера. Вона здатна виявляти витоки газу з меншою кількістю помилок порівняно з іншими технологіями.

РГК є офіційним дистриб’ютором продукції компанії Heath Consultants на території Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини та Словаччини.

На стенді РГК працює Ерік Сікс, менеджер з глобального розвитку бізнесу Heath Сonsultants Inc. Він приїхав до Польщі спеціально, щоб презентувати мобільну лабораторію з обладнанням американської компанії.

Компанія готова запропонувати польським замовникам інжинірингові послуги і рішення "під ключ". Для цього газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, атестовують для роботи на європейських ринках своїх працівників. Українські фахівці готові проектувати та будувати мережі, а також підключатимуть споживачів.

Також РГК розглядає експорт до ЄС газового обладнання українського виробництва - зокрема, ШГРП та лічильників, які вже сертифіковані за стандартами ISO. Їхня сертифікація у низці європейських країн на відповідність місцевим вимогам вже близька до завершення.

"Польща реалізує одну з наймасштабніших інвестиційних програм в газову інфраструктуру в Європі. Вона дасть Польщі можливості прискорити економічне зростання, створити нові підприємства і робочі місця, стати гравцем на тих експортних ринках, на яких раніше не могла конкурувати. Вирішальним у цьому проекті є оперативність і ощадливе використання інвестиційних ресурсів. Ми готові поділитись своїм досвідом, отриманим, у тому числі за рік війни. В рекордні строки ми відновлюємо інфраструктуру, попри нестачу персоналу, розірвані логістичні ланцюги та обмеженість фінансових ресурсів", - сказав генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

Зараз енергетика Польщі дуже залежна від викопних видів палива, а частка вугілля в енергоміксі країни перевищує 40%. Природний газ є набагато екологічнішим видом палива, а постійна доступність через трубопроводи робить його надійним, економічно вигідним та зручним видом палива.

На трьох сучасних заводах RGC Production у 2022 році було виготовлено 1222 ШГРП і 266 вузлів обліку газу, а в метрологічних центрах RGC Metering виготовлено близько 100 тисяч лічильників.