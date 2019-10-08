РГК положительно оценивает новую методику расчета стоимости доставки газа

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Новый подход в установлении платы за доставку газа основывается на заказанной потребителем мощности и будет зависеть от объемов потребления

Региональная газовая компания считает положительным внедрение Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, новой методики расчета тарифа на доставку газа для операторов ГРМ. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Предложенная НКРЭКУ новая модель тарифа на распределение газа является более справедливой, по сравнению с предыдущим подходом, который основывался на максимальной установленной мощности. Новой методике предусмотрено, что оплата стоимости доставки газа будет происходить равными ежемесячными частями. Это сделает оплату простой и прогнозируемой, а также уменьшит финансовую нагрузку на потребителя зимой, поскольку он будет платить за доставку газа равными частями в течение года", - говорится в сообщении.

Во время заседания комиссии председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что формирование тарифов на основании мощности предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа". Аналогичные подходы в оплате транспортировки газа уже применяют на рынке. По подобной методике сформированы тарифы государственного оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

В РГК считают, что новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены Законом Украины "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за сам газ и за его доставку и влиять на свои расходы.

"Равномерные платежи потребителей в течение года позволят операторам ГРМ получить ресурс, который необходим для обслуживания и модернизации сетей. В свою очередь, это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа. После принятия новой методики, появится возможность направить средства на повышение зарплат работникам газовых компаний. После утверждения тарифов сотрудники операторов ГРМ смогут рассчитывать на оплату труда на уровне около 13 500 гривен в месяц, что равно средней зарплате в промышленности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в РГК отметили, что НКРЭКУ не предусмотрела в предложенных тарифах достаточной компенсации убытков газораспределительных компаний. "Только в прошлом году они получили потерь на сумму, превышающую 4,5 млрд гривен. При предложенных темпах финансирования, убытки будут возмещаться более 20 лет", - говорится в сообщении.