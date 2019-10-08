ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

РГК положительно оценивает новую методику расчета стоимости доставки газа

Новости » Энергетика    08.10.2019 - 11:11
РГК положительно оценивает новую методику расчета стоимости доставки газа
Иллюстративное фото (104.ua)

Новый подход в установлении платы за доставку газа основывается на заказанной потребителем мощности и будет зависеть от объемов потребления

Региональная газовая компания считает положительным внедрение Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, новой методики расчета тарифа на доставку газа для операторов ГРМ. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Предложенная НКРЭКУ новая модель тарифа на распределение газа является более справедливой, по сравнению с предыдущим подходом, который основывался на максимальной установленной мощности. Новой методике предусмотрено, что оплата стоимости доставки газа будет происходить равными ежемесячными частями. Это сделает оплату простой и прогнозируемой, а также уменьшит финансовую нагрузку на потребителя зимой, поскольку он будет платить за доставку газа равными частями в течение года", - говорится в сообщении.

Во время заседания комиссии председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что формирование тарифов на основании мощности предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа". Аналогичные подходы в оплате транспортировки газа уже применяют на рынке. По подобной методике сформированы тарифы государственного оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

В РГК считают, что новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены Законом Украины "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за сам газ и за его доставку и влиять на свои расходы.

"Равномерные платежи потребителей в течение года позволят операторам ГРМ получить ресурс, который необходим для обслуживания и модернизации сетей. В свою очередь, это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа. После принятия новой методики, появится возможность направить средства на повышение зарплат работникам газовых компаний. После утверждения тарифов сотрудники операторов ГРМ смогут рассчитывать на оплату труда на уровне около 13 500 гривен в месяц, что равно средней зарплате в промышленности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в РГК отметили, что НКРЭКУ не предусмотрела в предложенных тарифах достаточной компенсации убытков газораспределительных компаний. "Только в прошлом году они получили потерь на сумму, превышающую 4,5 млрд гривен. При предложенных темпах финансирования, убытки будут возмещаться более 20 лет", - говорится в сообщении.

Более 50 тыс. семей смогут управлять своим газовым запасом онлайн, - РГК Убытки "Харьковгоргаза" до конца года достигнут более 160 млн гривен
Новости Украины НКРЭКУгазРГК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь