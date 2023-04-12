РГК підключила перший в Україні біометановий завод

Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану. Підприємство на рік вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу, який споживатиме близько 1500 клієнтів - населення та промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначає прес-служба компанії, РГК відновила роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області у квітні минулого року.

Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців.

Для підприємства встановлено вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання, яке укомплектовано найкращими технологічними рішеннями компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG та Sick - світових лідерів газової галузі.

"Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газу в Україні. У цьому проекті РГК виступила як інвестняня: ми консультували, розробили проектно-технічну документацію по підключенню, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі. Цей досвід ми можемо масштабувати в будь-якій області України. Адже Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює більш як 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб м в рік", - заявив генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулюючий пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу.

На першому етапі газ надходитиме у мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги і кільцювання мереж подача стане цілорічною.

РГК ініціювала та профінансувала розробку державного стандарту щодо закачування біометану в газорозподільні мережі на основі європейського стандарту EN 16723-1:2017. У 2021 році було створено технічний комітет за участі фахівців компаній під брендом РГК.

В РГК розроблено універсальний шаблон технічних умов для підключення біометану за пільговою вартістю 1 грн та створено "єдине вікно" у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів.

У 2022 році укладено меморандум між РГК та STX – європейським трейдером ринку біометану (15% ринку Європи) на купівлю біометану з України.

Нагадаємо, Регіональна газова компанія - виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу.