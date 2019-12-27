РГК открыла сотый Центр обслуживания клиентов

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Общий объем инвестиций по этому направлению составляет 97 млн гривен

27 декабря в городе Свалява Закарпатской области открылся сотый Центр обслуживания потребителей газа. Об єтом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"Благодаря развитию сети ЦОКов удобный доступ к современным услугам и стандартам получили уже более 5 млн клиентов компаний, работающих под брендом РГК. Все Центры обслуживания созданы по единому новаторскому формату, который обеспечивает комфортное обслуживание плотного потока клиентов - даже в час пик расчетное время ожидания не превышает 15 минут. Комфорт поддерживается благодаря оптимальному сочетанию зон консультаций и мест для работы клиентов с цифровыми устройствами, доступу к WI-FI, а также пространству для ожидания посетителей с детьми и людей с особыми потребностями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для удобства работы клиентов с онлайн-продуктами РГК в Центрах есть планшеты, ноутбуки и терминалы с touch screen мониторами, а также платежные терминалы.

"Первый центр открылся в 2016 году в Чернигове. За три года мы построили огромную сеть, постепенно упраздняя старые абонотделы. В то время, когда большинство компаний сокращает свою региональную сеть, мы ее активно развиваем и скоро достигнем уровня лидеров банковского рынка. Новый формат предоставления услуг повышает качество клиентского сервиса и становится ближе к потребителям, а также упрощает обратную связь между газовиками и пользователями природным газом, - говорит директор компании РГК Контакт-центр Андрей Коноз, которая занимается развитием сервисов для потребителей газа .

По словам пресс-службы, уже половина из 8 млн клиентов газоснабжающих компаний обслуживаются через инновационные онлайн сервисы, разработанные РГК. В любое время потребители могут воспользоваться Личным кабинетом на 104.ua или мобильными приложениями для всех типов смартофонов. Только за три месяца к VIBER боту 7104 подключились более 200 тыс клиентов.

"В настоящее время РГК завершает подготовку к запуску первого в Украине инновационного центра в формате обслуживания Smart Store. Место и время премьеры пока не разглашается", - говорится в сообщении.