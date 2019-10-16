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РГК: в газораспределительную систему надо вкладывать 10 млрд грн ежегодно

Новости » Энергетика    16.10.2019 - 12:38
РГК: в газораспределительную систему надо вкладывать 10 млрд грн ежегодно
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Инвестиции в электрические сети в 10 раз больше капитальных вложений в газораспределительные сети

Для оптимизации системы до нынешних объемов потребления газа по расчетам Региональной газовой компании необходимо вкладывать 10 млрд гривен ежегодно в течение 5-7 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Газораспределительная система была рассчитана на потребление 120 млрд куб. м газа, хотя в 2018 году было потреблено только 32 млрд куб. м. Поэтому, по словам пресс-службы, сейчас приходится обслуживать колоссальные избыточные мощности, которые закладываются в тариф, а значит отображаются на потребителе.

"Сейчас на инвестиции в газораспределительные сети направляются амортизационные отчисления в размере 350 млн гривен. Их объем остается неизменным с 1997 года. Только если 22 года назад это было 150 млн долларов, то сейчас - менее 15 млн долларов", - заявил на украинском газовом форуме директор Регионального газовой компании Олег Никоноров.

По словам пресс-службы, если сравнить отдельного взятого оператора газораспределительных систем с оператором систем распределения, то окажется, что инвестиции в электрические сети в 10 раз больше капитальных вложений в газораспределительные сети.

"За последние пять лет количество аварийных газопроводов увеличилась в 10 раз. Если в 2015 году длина аварийных газопроводов составляла 1,6 тыс. км, то в 2020 году она ​​составит 14,9 тыс. км. Система распределительных газопроводов страдает от недофинансирования и, если ситуация не изменится, длина аварийных газопроводов будет расти в геометрической прогрессии", - говорится в сообщении.

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