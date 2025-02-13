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РФ звинуватила Україну в підготовці нападів на російських опозиціонерів. У ГУР відповіли

Четвер 13 лютого 2025 20:12
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РФ звинуватила Україну в підготовці нападів на російських опозиціонерів. У ГУР відповіли Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Розвідка РФ нафантазувала підготовку України до нападів на російських опозиціонерів за кордоном. Такий фейк - спроба спецслужб країни-агресора організувати для себе алібі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Звинувачення з боку росіян

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) РФ повідомила, що Україна нібито готує серію нападів на російських опозиціонерів.

У російській розвідці додають, що в атаці "задіють вихідців із держав Азії та Близького Сходу". За це їм нібито обіцяють винагороду в розмірі 20 тисяч доларів.

Також СЗР РФ звинуватила Україну в намірі пошкодити іноземні судна в Балтійському морі за допомогою мін російського виробництва і звинуватити в цьому Москву.

Реакція ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів у коментарі The Insider, що такі звинувачення - "примітивна спроба організувати хоч якесь алібі для продовження майбутніх спецоперацій російських спецслужб у третіх країнах і країнах вільного світу".

Також Юсов звернув увагу, що такими повідомленнями СЗР визнає, що російська опозиція вирішила виїхати з РФ з міркувань безпеки.

"Коли ми говоримо про Головне управління розвідки України, його основне завдання полягає у протидії путінській агресії та розкритті планів Кремля щодо геноцидної війни. Ця тема (російські опозиціонери - ред.) не становить інтересу для українських спецслужб", - підкреслив представник ГУР.

Операції російських спецслужб

Нагадаємо, раніше американська розвідка розсекретила дані про вбивства, які скоїли російські спецслужби.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін погодив підрив автомобіля чеченського політика Зелімхана Яндарбієва в Катарі.

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