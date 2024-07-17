РФ знищила переправу через річку Оскіл у Харківській області

Російська федерація поцілила ракетою у переправу через річку Оскіл у Харківській області в ніч на середу, 17 липня.

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думка".

За його словами, наразі лінія фронту на Липцівському та Вовчанському напрямках залишається стабільно. На Вовчанському напрямку також тривають активні бойові дії.

Синєгубов зауважив, що на Куп’янському напрямку ситуація подекуди важча, ніж на півночі Харківської області. Зокрема, сьогодні вночі там було зищено переправу через річку Оскіл.

"Сьогодні вночі ворог в чергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови. Це вже, на жаль, типова ситуація для нас. Однак ворог показує, що для нього це принципово. Якщо раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими заходами. Сьогодні прилетіла ракета типу "Х". Тому ми розуміємо, що для ворога ціль є пріоритетною. Тому у поєднанні з посиленням штурмових атак, знищенням переправ, Куп’янський напрямок для ворога залишається пріоритетним", - сказав Синєгубов.

Варто зауважити, що росіяни знищили цивільну переправу, якою рухаються цивільні громадяни, автобуси, у тому числі ця переправа використовувалась для евакуації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на фронті тривали позиційні бої у багатьох напрямках. Також фіксується просування російських окупантів на північний захід від Авдіївки.

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