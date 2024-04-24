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РФ зменшила активність своєї авіації в Чорному морі після знищення Ту-22м3, - Повітряні сили

Середа 24 квітня 2024 22:10
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РФ зменшила активність своєї авіації в Чорному морі після знищення Ту-22м3, - Повітряні сили Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація зменшила активність своєї стратегічної авіації в акваторії Чорного моря після того, як 19 квітня було знищено ворожий бомбардувальник Ту-22м3.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

Євлаш нагадав, що росіяни мають бомбардувальники різного типу і ймовірно РФ не відмовиться від продовження ракетних ударів по інфраструктурі України. Однак знищення Ту-22м3 значно вплинуло на активність авіації.

"Окрім того, була досить успішна робота зі знищення радіолокаційних станцій, які наводили удари по нашій країні. Тому протягом останнього часу використання авіації з півдня України дещо зменшилась", - додав речник ПС.

Знищення Ту-22М3

В ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони спільно провели операцію зі знищення стратегічного бомбардувальника РФ - Ту-22М3.

З початку повномасштабного вторгнення це перший випадок, коли наші захисники збили літак такого типу. Тоді ж вперше вдалося збити дві ракети Х-22.

Російський Ту-22М3 напередодні знищення завдавав ударів по Україні. Його вдалось "приземлити" на відстані 300 км від України. Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200.

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Ту-22МЗ Війна в Україні Черное море
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