РФ збільшує атаки по Україні дронами-камікадзе. Ігнат пояснив причини такої тактики

Росія останнім часом стала використовувати дрони-камікадзе для атак по Україні більш активно. На це є кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Чому вони збільшують (атаки, - ред.) "Шахедами"? Тому що це легше, швидше, дешевше. Тому вони зосередилися на виробництві саме ударних БПЛА. Ракети швидко не вдасться виготовляти. Тим паче якщо санкції будуть посилюватися, а головне контроль наших партнерів за їх дотриманням", - пояснив він, зазначивши, що технології, закладені і в "Шахедах", і в ракетах саме західні.

Спікер також підкреслив, що не слід вважати, що нібито ракети мало ефективні.

"Ракета летить точно, далеко і швидко. І я б не сказав, що її легше збити. Тут все в досвіді й у силах та засобах, які розташовані в тому чи іншому районі. На сьогоднішній день протиповітряна оборона зосереджена на захисті об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів міст мільйонників та інших міст, які атакує ворог. Де ворог частіше має потенційно завдавати ударів, там буде більше зосереджено сил та засобів", - пояснив механізм розташування ППО Ігнат.

Для більш повного розуміння він навів приклад Києва.

"Скільки вона (столиця, - ред.) зазнала ударів за цю війну. От власне тому не можна вважати, що ракети легше збивати. Відсоток збиття і "Шахедів", і ракет приблизно однаковий. Це різні типи повітряних цілей. І для кожної з них є свої засоби, які повинні працювати в тому чи іншому місті", - констатував військовий.

Збільшення атак "шахедами" території України

Про те, що Росія стала інтенсивніше використовувати дрони-камікадзе для обстрілів території України, Ігнат констатував ще наприкінці вересня. Тоді спікер зазначав, що ворог має можливість виробляти і власну продукцію, що стосується ударних безпілотників.

Нагадаємо, в середині серпня Міноборони Великої Британії заявляло, що Росія майже напевно розпочала використання безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (OWA-UAV) власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed. Крім того, як писало CNN, Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.