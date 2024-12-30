РФ запустила по Україні 43 "Шахеди": як відпрацювала ППО

Росіяни атакували Україну 43-ма ударними дронами в ніч на 30 грудня. Українські військові збили половину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, з 19:00 неділі, 29 грудня, до 09:00 понеділка, 30 грудня, противник атакував 43-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний дрон типу "Шахед" та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під час роботи ППО у Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Наслідки атаки на Одеську область

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками.

"Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків без послідуючого горіння", - написав він.

Попередньо, загиблих та постраждалих, немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Наслідки атаки на Харківську область

За даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, під час атаки було зафіксовано влучання на відкритій території поблизу автошляху у Чугуївському районі. У цьому ж районі через деякий час було зафіксовано влучання в господарчу споруду на території домоволодіння. Там виникла пожежа, яка ліквідована рятувальниками.

У Харківському районі зафіксовано падіння уламків "Шахеду" на відкриту територію у лісосмузі.

У Куп'янському районі внаслідок влучання дрону постраждав чоловік 40 років. Він госпіталізований до лікарні.

Атаки "Шахедів"

Російська армія почала дуже активно використовувати ударні безпілотники типу "Шахед" під час повітряних ударів по території України. Днями росіяни атакували "Шахедами" Миколаївську область. Під ударом були Очаків і Чорноморська громада, є поранений.