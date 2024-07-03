РФ відповідатиме за злочини в Криму з 2014 року: чому рішення ЄСПЛ щодо цього є прецедентом

Визнання Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) злочинів Росії, скоєних нею в Криму після 27 лютого 2014 року, може стати пусковим механізмом для низки інших важливих судових рішень на міжнародному рівні щодо порушення країною - агресором норм міжнародного права, зокрема й міжнародних трибуналів.

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, рішення, яке ЄСПЛ виніс 25 червня у Страсбурзі в позові України проти РФ щодо Криму, можна вважати першим у міждержавній справі. ЄСПЛ визнав, що РФ здійснює контроль над АР Крим та м. Севастополь щонайменше з 27 лютого 2014 року та відхилив заперечення РФ про "законність приєднання території Криму до Росії".

Також суд визнав, що Уряд України довів існування систематичних порушень прав українців з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року. Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності.

"Це рішення унікальне - ряд порушень за Конвенцією ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці. Йдеться про застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства. Унікальне також і в тому, що це прецедент, який може стати пусковим механізмом для низки нових позовів у міжнародних судах, яких потребує відновлення справедливості щодо України", - підкреслила вона.

Парламентарка пояснила, що ЄСПЛ встановив, що Україна довела численні факти порушення з боку Росії норм міжнародного права. Зокрема, йдеться про:

Право на життя - у зв’язку з організованою РФ практикою насильницьких зникнень з метою цілковитого викорінення опозиції діям РФ (стаття 2 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод);

Жорстоке поводження та незаконні затримання за статтями 3 та 5 Конвенції;

Незаконне поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону, за статтею 6 Конвенції;

Примусову зміну українського громадянства на російське за статтею 8 Конвенції;

Систематичні масові обшуки в порушення статті 8;

Напади та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуки та конфіскацію їх майна;

Закриття не російських медіа, в тому числі українських та кримськотатарських і постійні переслідування та напади на їхніх журналістів;

Експропріацію майна;

Закриття українських та кримськотатарських класів;

Порушення права на свободу на пересування між тимчасово окупованою територією Криму та материковою частиною України;

Дискримінацію кримських татар тощо.

Шуляк наголосила, що рішення ЄСПЛ, про яке йдеться, по факту зводить нанівець всі спроби Росії довести, що у Криму дотримуються права людини і взагалі те, що мешканці Криму свого часу нібито повстали проти української влади і провели псевдореферендум, результатом якого стало “повернення” Криму у склад РФ. З іншого боку, це рішення - перше, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних репресій.

"Це рішення - прецедент, який означає, що відтепер може початися розгляд індивідуальних заяв громадян щодо порушення їхніх прав у зв'язку з окупацією Росією Криму. Наступним кроком ЄСПЛ може стати визначення суми збитків, завданих Росією Україні та індивідуальним постраждалим, які звернулися до суду", - підсумувала очільниця партії "Слуга Народу".

Нагадаємо, у червні Міністерство цифрової трансформації розширило сервіс у Дії, за допомогою якого українці можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та знищення житла через війну Росії проти України. Заяви, подані до міжнародного Реєстру збитків, стануть підставами для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування.

Як повідомлялося, борг Росії перед Україною з репарацій вже перевищує загальну суму заморожених активів Центрального банку РФ. Так, станом на грудень 2023 року вартість шкоди, яку Україна зазнала внаслідок війни, за винятком окупованих територій, оцінюється щонайменше у 486 млрд доларів.