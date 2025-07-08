РФ тисне з трьох напрямків. ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом і Гуляйполем, - ОСУВ "Хортиця"

РФ активізувала наступ з трьох напрямків. ЗСУ міцно тримають позиції під Вовчанськом і Гуляйполем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Гуляйпільському напрямку ворог намагається тиснути в районі Малинівки. Відомо про важкі бої. Росіяни, не рахуючись із втратами, намагаються розвинути наступ.

Водночас на Новопавлівському напрямку противник зосередив вогневу та штурмову активність у районах населених пунктів Мирне, Багатир, Воскресенка, Вільне Поле, Новосілка та Шевченко.

Військові зазначають, що тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення ворожих груп. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

За даними військових, окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону та інфільтрувати штурмові групи в напрямку Дегтярного.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 7 липня, на фронті відбулось 188 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

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