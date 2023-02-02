РФ у специфічній стадії, шукає варіанти, щоб змінити хід війни, - Зеленський
Росія у специфічній стадії війни. Стратегічно її програш вже зрозумілий, проте тактично у них ще є ресурс для нових спроб наступальних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Зеленський заявив, що Україна не залишить без відповіді жодну агресивну дію окупантів.
"Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій", - наголосив Зеленський.
За його словами, ворог шукає варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони ще контролюють.
"Ми ж маємо продовжувати робити те, що ми робимо - посилювати нашу стійкість, бути єдиними у прагненні забезпечити нашу армію необхідною зброєю та обладнанням. Нам потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання зброї. А також маємо щомісячно посилювати глобальний тиск на Росію", - підкреслив президент.
Він зауважив, що Росія має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленою, ніж вона передбачає для себе у найгірших сценаріях.
Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатись думку експертів, щодо того з яких напрямків росіяни можуть піти у новий наступ на Україну та чи вистачить у них техніки.
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