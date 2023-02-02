ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ у специфічній стадії, шукає варіанти, щоб змінити хід війни, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 лютого 2023 22:14
РФ у специфічній стадії, шукає варіанти, щоб змінити хід війни, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Росія у специфічній стадії війни. Стратегічно її програш вже зрозумілий, проте тактично у них ще є ресурс для нових спроб наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський заявив, що Україна не залишить без відповіді жодну агресивну дію окупантів.

"Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій", - наголосив Зеленський.

За його словами, ворог шукає варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони ще контролюють.

"Ми ж маємо продовжувати робити те, що ми робимо - посилювати нашу стійкість, бути єдиними у прагненні забезпечити нашу армію необхідною зброєю та обладнанням. Нам потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання зброї. А також маємо щомісячно посилювати глобальний тиск на Росію", - підкреслив президент.

Він зауважив, що Росія має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленою, ніж вона передбачає для себе у найгірших сценаріях.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатись думку експертів, щодо того з яких напрямків росіяни можуть піти у новий наступ на Україну та чи вистачить у них техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі
Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників