ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ провела запуск ракети-носія "Ангара-1.2" "на користь Міноборони": що відомо

Вівторок 17 вересня 2024 11:07
UA EN RU
РФ провела запуск ракети-носія "Ангара-1.2" "на користь Міноборони": що відомо Фото: ракета "Ангара 1.2" (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Повітряно-космічні сили Росії запустили ракету-носій "Ангара-1.2" з космодрому "Плесецьк", розташованого в Архангельській області. Запуск відбувся о 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Запуск був проведений бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Космічні апарати, що перебували на борту, були відправлені в космос в інтересах Міністерства оборони РФ. Однак у відомстві не уточнили, які цілі місії.

Космодром "Плесецьк" є одним із ключових об'єктів для запуску військових супутників та інших космічних апаратів.

Ракета-носій "Ангара 1.2"

"Ангара-1.2" - це російська ракета-носій легкого класу, яка є частиною сімейства ракет "Ангара". Вона призначена для виведення на орбіту різних космічних апаратів, зокрема супутників зв'язку, розвідки і навігації.

Відмінною особливістю ракети "Ангара" є її модульна конструкція, яка дає змогу створювати носії різної вантажопідйомності. "Ангара-1.2" нібито використовує екологічно чисте паливо і має високу надійність.

Ракета стартує з космодрому "Плесецьк" і здатна виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 3,5 тонни.

Раніше повідомлялося, що Іран може передати Росії ракети Fath-360.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Міністерство оборони РФ
NEWS
Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією